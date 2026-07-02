Betrüger warben mit Video: Innsbrucker verlor mehrere Tausend Euro

Ein 32-jähriger Innsbrucker verlor durch Onlinebetrüger mehrere Tausend Euro. Der Mann war am Sonntag durch ein Video auf Social Media auf eine vermeintlich einfache Verdienstmöglichkeit aufmerksam geworden. Er meldete sich bei der vermeintlich seriösen Gruppe, welche ihn in eine WhatsApp- und Telegram-„Arbeitsgruppe“ mit mehreren tausend Mitgliedern aufnahm.