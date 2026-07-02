Hitzige Debatte im Landtag
Was vom LH-Vorsitz Mattles übrig bleibt: Reform-Funke will nicht auf Opposition überspringen
Der „Herr im hohen Haus“ war am Mittwochvormittag voll auf Verteidigung aus: Landeshauptmann Anton Mattle (VP) hielt der Opposition die Ergebnisse seines LH-Vorsitzes vor. Diese sahen darin weiterhin nur Überschriften.
© Mitterwachauer
„Was war seine Leistung?“ Der Landtag stritt am Mittwoch um den Output von Anton Mattle als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz.
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