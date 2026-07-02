Bahn nach Pannen eingestellt
Oberländer Skigebiet vor dem Neustart: So geht es mit der Venetbahn weiter
Günther Platter führte gemeinsam mit Anton Pletzer den Venet-Aufsichtsrat mit Roswitha Seekirchner, Rainer Haag, Konrad Geiger und Bürgermeister Benedikt Lentsch durch die Großbaustelle.
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Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Das Skigebiet am Venet bekommt einen neuen Zubringer, nachdem die alte Pendelbahn nach zahlreichen Pannen eingestellt werden musste. Nun gibt es einen Eröffnungstermin.
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