Bahn nach Pannen eingestellt

Oberländer Skigebiet vor dem Neustart: So geht es mit der Venetbahn weiter

Günther Platter führte gemeinsam mit Anton Pletzer den Venet-Aufsichtsrat mit Roswitha Seekirchner, Rainer Haag, Konrad Geiger und Bürgermeister Benedikt Lentsch durch die Großbaustelle.
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Matthias Reichle

Von Matthias Reichle

Derzeit laufen die Bauarbeiten auf Hochtouren. Das Skigebiet am Venet bekommt einen neuen Zubringer, nachdem die alte Pendelbahn nach zahlreichen Pannen eingestellt werden musste. Nun gibt es einen Eröffnungstermin.

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