Kommentar

Da geht noch was!

Carmen Baumgartner-Pötz

Kommentarvon Carmen Baumgartner-Pötz

Ein Jahr Reformpartnerschaft hat hohe Erwartungen auf vielen Seiten geweckt. Die jetzt vorgestellten Pläne geben aber nur eine erste Idee, wohin die Reise gehen wird.

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