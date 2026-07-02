Rektors-Wahl als Auslöser
Hochschulkrise in Tirol: Offener Konflikt an der Uni Innsbruck ausgebrochen
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die Baustellenhelme des designierten Rektors Gregor Weihs und von Noch-Rektorin Veronika Sexl symbolisieren den aktuellen Zustand der Uni Innsbruck.
© Universität Innsbruck
Der Start des designierten Universitäts-Rektors Gregor Weihs ab März 2027 könnte nicht schlechter sein. Die Führungsgremien an der Universität Innsbruck sind heillos zerstritten, ein offener Konflikt ist jetzt rund um seine Bestellung ausgebrochen.
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