Rektors-Wahl als Auslöser

Hochschulkrise in Tirol: Offener Konflikt an der Uni Innsbruck ausgebrochen

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte: Die Baustellenhelme des designierten Rektors Gregor Weihs und von Noch-Rektorin Veronika Sexl symbolisieren den aktuellen Zustand der Uni Innsbruck.
© Universität Innsbruck
Peter Nindler

Von Peter Nindler

Der Start des designierten Universitäts-Rektors Gregor Weihs ab März 2027 könnte nicht schlechter sein. Die Führungsgremien an der Universität Innsbruck sind heillos zerstritten, ein offener Konflikt ist jetzt rund um seine Bestellung ausgebrochen.

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