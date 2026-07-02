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Personelle Veränderungen?
Was Theaterchefin Irene Girkinger nach ihrer Wiederbestellung vorhat
Die Linzerin Irene Girkinger leitet seit Herbst 2023 das Tiroler Landestheater.
© Rita Falk
Von Markus Schramek
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