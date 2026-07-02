NEOS fordern Preisdeckel für geförderte Kinderbetreuung in Kufstein

In Kufstein sorgt die Erhöhung der Elternbeiträge einer privaten Kinderkrippe um 50 Prozent mitten im Betreuungsjahr für einen politischen Disput. NEOS-Gemeinderätin Birgit Obermüller kritisiert die Vorgangsweise, Bürgermeister Martin Krumschnabel fühlt sich nicht zuständig.