Schafft Österreich die Sensation gegen Spanien? Ihr habt keine Chance, nutzt sie!

Nr. 2 der Weltrangliste gegen Nr. 24, Europameister gegen EM-Achtelfinalist oder einfach Spanien gegen Österreich. Die Rolle des Favoriten ist heute (21 Uhr, live TT.com-Ticker/Servus TV) unstrittig. Vielleicht der größte Trumpf der Rangnick-Elf.

Ballbesitzspiel, Ausnahmekönner wie Yamal oder Rodri und viel Selbstvertrauen. Die Ausgangslage vor dem heutigen Sechzehntelfinale der Fußball-WM im Los Angeles Stadium (21 Uhr, Servus TV) scheint klar. Woraus ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick nach dem Herzschlagfinale in der Gruppenphase gegen Algerien (3:3) seine Kraft schöpft? „Wir haben noch nicht unser Leistungsmaximum erreicht!“ Selbst gegen die „technisch wahrscheinlich beste Mannschaft der Welt“ glaubt Rangnick an einen Sieg. Was spricht für einen Sieg Österreichs, was dagegen?

Vorteil K.-o.-Modus: „In einem Spiel ist alles möglich, das hat man auch zuletzt schon beim Turnier gesehen“, betont Rangnick. Das wissen die Deutschen, Stichwort Paraguay. Warum soll es nicht mit einem Lucky Punch klappen? Bei der WM 2022 war für die Iberer in der ersten K.-o.-Runde gegen Marokko Endstation.

Vorteil Ausgangslage: Rangnicks Credo lautet: „In dem Spiel können wir tatsächlich nur gewinnen.“ Nicht nur die Wettquote (1:10), auch der Druck ist aus spanischer Sicht zehn Mal so groß.

Vorteil Effizienz: Spanien kann Spiele dominieren wie kaum ein anderes Team dieser Titelkämpfe, aber zu Buche stehen lediglich fünf WM-Tore (Österreich 6 Tore). Gegen Kap Verde (0:0) wurde dieses Effizienz-Problem offensichtlich, ein Torjäger der Marke Ferran Torres oder David Villa fehlt.

Vorteil Elferschießen: Nicht, dass die Österreicher die besseren Schützen in ihren Reihen hätten. Aber das Finale des Paraguay-Spiels gegen Deutschland stellte den Spielverlauf auf den Kopf – das kommt einem Außenseiter durchaus entgegen. Nervenstarke Leute wie Marko Arnautovic, David Alaba, Marcel Sabitzer, Romano Schmid und Florian Grillitsch kämen in Frage.

Vorteil Anreise: Der Weltranglisten-Zweite musste zwei Tage vor dem Sechzehntelfinale einen Viereinhalb-Stunden-Flug aus seinem Teamcamp in Chattanooga/Tennessee nach Los Angeles antreten. Die Österreicher reisten hingegen erst am Mittwoch mit dem Bus aus dem nahe gelegenen Santa Barbara an.

Nachteil Kader: Auf 1,22 Milliarden Euro wird die spanische Mannschaft am Transfermarkt taxiert, die österreichische auf ein Fünftel davon (245 Mio. Euro). Nur die halbe Wahrheit: Einen Spieler der Klasse Lamine Yamals (Transferwert 200 Mio. Euro) haben die Heimischen nicht, auch auf der spanischen Ersatzbank sitzen leistungsstarke Alternativen.

Nachteil Serie: Die Spanier haben, wenn man von einem Elfmeterschießen absieht, 34 Pflichtspiele in Folge nicht mehr verloren. Und zudem hat Tormann Unai Simón seit 429 WM-Minuten kein Gegentor erhalten. Das bisher letzte kassierte der Europameister-Torhüter 2022 im Gruppenspiel gegen Japan (1:2). Kein Grund, deshalb in Ehrfurcht zu erstarren. Ein Zitat aus einem Film des bayerischen Künstlers Herbert Achternbusch bringt es auf den Punkt: „Du hast keine Chance, also nutze sie!“