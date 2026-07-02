Markus Linder: Neue Show „Bäm-Vallera“ in Silz

Markus Linder gastiert am 5. Juli um 20 Uhr im Jugendheim Silz. Dort präsentiert er sein neues Musik-Comedy-Programm „Bäm-Vallera“. Die Show verspricht zwei Stunden Unterhaltung mit Humor und Tempo.

Silz – Das elfte Soloprogramm von Markus Linder trägt den Titel „Bäm-Vallera“. Der Künstler nimmt das Publikum mit auf eine zweistündige Reise. Dabei gibt es keine Längen. Tempo, gutes Timing und musikalisches Taktgefühl prägen den Abend. Linder spielt mit der Absurdität des Lebens und setzt dabei auf Humor.

Linder gestaltet den Abend mit Musik, Parodien und Improvisationen. Er erzählt Geschichten. Seine Performance wirkt dabei selbstverständlich. Der Künstler überzeugt durch Virtuosität und Bodenständigkeit. Präzision trifft auf Spontaneität. Er wechselt zielsicher von Pointe zu Pointe. In jede Nummer legt er viel Engagement.

Die Show soll dem Publikum eine positive Auszeit ermöglichen. Sie erinnert daran, wie gut Lachen tun kann. Das 67-jährige Multitalent zeigt sich energiegeladen auf der Bühne. Seine Präsenz, Präzision und Spielfreude überzeugen.