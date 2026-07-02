Marschmusik in Sillian: Musikkapelle und Jugendkapellchen begeistern

Am Samstag, den 4. Juli 2026, verwandelt sich der Marktplatz Sillian in eine Bühne für traditionelle Klänge und Choreographien. Die Musikkapelle Sillian und das Bezirksjugendkapellchen laden zu einer großen Marschiervorführung ein.

Sillian – Das musikalische Ereignis beginnt um 20 Uhr. Im Mittelpunkt steht ein Konzert der Musikkapelle Sillian. Die lokale Kapelle präsentiert dabei ihr Können und ihre musikalische Vielfalt.

Ein weiteres Highlight ist die Marschiervorführung des Bezirksjugendkapellchens. Die jungen Musikerinnen und Musiker stellen damit den Nachwuchs der Blasmusikszene in der Region vor. Abgerundet wird der Abend durch eine Marschiershow der Musikkapelle Sillian. Diese verspricht beeindruckende Formationen und synchronisierte Bewegungen zu traditioneller Marschmusik.

Bei schlechtem Wetter ist ein Ersatztermin für Sonntag, den 5. Juli 2026, vorgesehen.

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