Ein Jahr lang: Deferegger Schulkinder lüften Geheimnisse des Obersees

Die 1a-Klasse der Nationalparkmittelschule Defereggental hat ein Schuljahr lang den Obersee erforscht. Mit Rangerinnen und Lehrpersonen tauchten die Schülerinnen und Schüler in die Geheimnisse des hochalpinen Gebirgssees am Stallersattel ein. Ihre umfassenden Ergebnisse präsentierten sie nun der Öffentlichkeit.

St. Jakob i. D. – Die Mädchen und Burschen befassten sich ein Jahr lang mit der Entstehung des Obersees. Sie untersuchten seine Tier- und Pflanzenwelt sowie die touristische Bedeutung. Gemeinsam mit den Rangerinnen Carola Trojer und Brigitte Eckle sammelten sie Wasserlebewesen, betrachteten diese unter dem Mikroskop und beschäftigten sich mit ökologischen Zusammenhängen.

Ein Höhepunkt war die Erkundung der Unterwasserwelt mit Franz Striemitzer von der Wasserrettung Osttirol. Dabei entdeckten sie versunkene Gegenstände unter der Wasseroberfläche. Chronist Herbert Erlsbacher informierte die Kinder über den jahrhundertealten Einbaum aus dem Obersee. Das Fundstück liegt heute im Heimatmuseum St. Jakob.

© Schulcluster Defereggental

Das Projekt vereinte Naturwissenschaft, Geschichte, Kreativität und Kunst. Im Werkunterricht fertigten die Schüler Modelle des Obersees an, die Landschaft und Unterwasser-Besonderheiten darstellen. Zusammen mit Lehrerin Elisa Ortner und Monika Trojer-Gomig komponierten sie zudem einen eigenen Obersee-Song.

Das Projekt umfasste auch Winteraktivitäten. Bei einer Schneeschuhwanderung suchten die Kinder Tierspuren in der verschneiten Landschaft und lernten dabei, wie Wildtiere den Winter überleben. Klassenvorständin Marlies Ladstätter und Lehrerin Viktoria Wurnitsch begleiteten die Klasse über das gesamte Schuljahr.

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