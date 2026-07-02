Bewegender Auftritt in Turin: Eros Ramazzotti sang mit Tochter Aurora ein Duett

Der italienische Popstar Eros Ramazzotti hat gemeinsam mit seiner Tochter Aurora seinen bekannten Song „L ́Aurora“ gesungen und damit das Publikum im Allianz Stadion in Turin berührt. Das Video mit dem Duett der beiden kurz vor der am Samstag auf Sizilien geplanten Hochzeit der 30-jährigen Aurora ging im Internet viral. Den Song hatte der Künstler kurz vor der Geburt seiner Tochter geschrieben. „Aurora“ heißt auf Deutsch „Morgenröte“.

Zu Beginn des Konzerts verfolgte Aurora Ramazzotti die Show zunächst aus dem Publikum. Später holte ihr Vater sie überraschend auf die Bühne, wo beide das nach ihr benannte Lied sangen. Der gemeinsame Auftritt wurde von herzlichen Umarmungen begleitet. Das Lied erschien 1996 auf dem Erfolgsalbum „Dove c'è musica“ und ist eine der bekanntesten Balladen Ramazzottis. Nach der Veröffentlichung wurde Aurora einer der beliebtesten Mädchennamen in Italien.