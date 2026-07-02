Kochen mit Anni und Anita
Zwei Köchinnen, 10.000 Ideen: Tiroler Kochbuch-Autorinnen verraten drei Lieblingsrezepte
„Küchenhexe“ Anni Oberlechner (l.) und „Küchenschelle“ Anita Brunner haben zusammen ihr zweites Kochbuch geschrieben.
© Patrick Steiner
Kochen ist keine Hexerei, sagen Anni Oberlechner und Anita Brunner. Die beiden Unterländerinnen zeigen als „Küchenschelle“ und „Küchenhexe“ auf YouTube, wie einfach es sein kann, ein köstliches Essen zuzubereiten. Ihre Spezialität: traditionelle heimische Gerichte mit einem individuellen Twist.
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