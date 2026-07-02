Paradies im Mittelmeer
„Ciao bella!“: Verliebt in den Süden Sardiniens
Salvatore Skikki Sary Carcasio, kurz „Skikki“, ist ein italienisches Temperamentsbündel. Der gebürtige Mailänder arbeitet seit einer Saison als Rettungsschwimmer und Bademeister im Falkensteiner Resort Capo Boi.
© Nicole Strozzi
Wild und authentisch zeigt sich Italiens Trauminsel auf ihrer südlichen Seite. Ein Flecken Erde, auf dem endlose Sandstrände auf kristallklares Wasser treffen und Menschen mit Leidenschaft leben.
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