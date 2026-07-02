Hitzeschlacht auf der Zugspitze: Jonas Fröscher scheitert am „Projekt 11.111“

Ein Mann, ein Tag, ein Ziel: Jonas Fröscher wollte das scheinbar Unmögliche schaffen und am heißesten Tag des Jahres 11.111 Höhenmeter auf der Zugspitze bewältigen. Obwohl er sein Ziel nur knapp verfehlte, ist der 33-Jährige zufrieden – und um viele Erfahrungen reicher.

Ehrwald – Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als Jonas Fröscher das Projekt „11.111“ startete. Dieses sollte ihn sechsmal auf die Zugspitze und abschließend noch einmal hinauf zur Wiener Neustädter Hütte führen.

Der Wecker klingelte um 4.50 Uhr. „Ich war sofort hellwach, aber auch ein wenig nervös. Ich wusste, dass dieser Tag einige Überraschungen bereithalten würde“, erzählt er. Nach den letzten Vorbereitungen – Wasserflaschen auffüllen, Sonnencreme auftragen, Sportkleidung anziehen – ging es zum Parkplatz der Tiroler Zugspitzbahn. Um 6.07 Uhr startete der Ehrwalder bei noch angenehmen Temperaturen von 13 Grad in die erste Runde.

Am frühen Morgen waren nur wenige Leute unterwegs und der Weg zum Zugspitz-Gipfelkreuz noch frei. © Fröscher

Die morgendliche Ruhe und die Vorfreude trieben ihn an, und bereits nach einer Stunde und 48 Minuten erreichte Jonas den Gipfel. Die ersten 1750 Höhenmeter waren geschafft. „Ich war selbst überrascht, wie schnell und mühelos die erste Runde verlief. Aber mir wurde sofort klar, dass ich dieses Tempo nicht durchhalten kann und ich mir die Kraft besser einteilen muss.“ Nach der ersten Gondelfahrt zurück ins Tal begann Runde zwei – und der Rhythmus des Tages nahm Fahrt auf.

Auch dieser Aufstieg verlief reibungslos: Jonas erreichte den Gipfel erneut in etwa zwei Stunden. „Noch waren die Temperaturen angenehm, und die Route lag im Schatten. Ich war voller Motivation.“ Bis zur nächsten Bahnfahrt nach unten hatte er sogar noch so viel Zeit, dass sich ein schneller Cappuccino im Restaurant der Bergstation ausging.

Unterstützung gab‘s in Runde drei durch Freund Dennis. Die Anstrengung stieg jetzt merklich. Die Sonne brannte unerbittlich, und im „Gamskar“ wurde der Aufstieg zur echten Herausforderung.

Am Nachmittag brannte die Sonne erbarmungslos vom Himmel und erhitzte das Gestein wie einen Backofen – und mittendrin kämpfte sich Jonas bergwärts. © Fröscher

Runde für Runde ans Limit

„Der Puls war höher, und die Hitze machte uns zu schaffen“, berichtet Jonas. Dennoch erreichte er den Gipfel erneut nach knapp über zwei Stunden – und überholte dabei einen Bergsteiger, der ihn bereits zum dritten Mal an sich vorbeiziehen lassen musste. „Er konnte nicht glauben, dass ich ihn schon wieder überhole“, erzählt Jonas lachend.

„Ich habe mich gefühlt wie eine alte Dampflokomotive, die sich schwerfällig durch die glühende Hitze der Wüste im Wilden Westen kämpft. Da musste ich plötzlich über mich selbst lachen – laut, ganz allein im heißen Kar.“ Jonas Fröscher

Die vierte Runde wurde zur härtesten Prüfung des Tages. „Schon beim Ausstieg aus der Gondel hat mich die Hitze fast umgehauen. Es war wie ein Backofen.“ Jonas packte vorsichtshalber mehr Flüssigkeit ein, doch die direkte Sonne und das aufgeheizte Gestein verlangten ihm alles ab. Ein schnelles Lauftempo war nicht mehr möglich, und der Puls schoss weiter in die Höhe.

„Das war grenzwertig“, meint der 33-Jährige im Nachhinein. Bei jeder Latsche und jedem brauchbaren Felsvorsprung habe er versucht, ein wenig Schatten zu finden, um sich auszuruhen und vor allem den viel zu hohen Puls wieder ein wenig zu senken. „Ich habe mich gefühlt wie eine alte Dampflokomotive, die sich schwerfällig durch die glühende Hitze der Wüste im Wilden Westen kämpft. Da musste ich plötzlich über mich selbst lachen – laut, ganz allein im heißen Kar.“

Kurzer Stopp beim Auto an der Talstation: Sonnencreme auffrischen und Verpflegung auffüllen. © Fröscher

Trotz der widrigen Umstände erreichte Jonas nach 2 Stunden und 50 Minuten erneut den Gipfel. Doch die extreme Anstrengung hatte Konsequenzen: Die kalkulierte Gehzeit war überschritten, und die letzte Gondelfahrt würde nicht mehr möglich sein. Jonas war gezwungen, auf Plan B umzusteigen: Der letzte Aufstieg würde im Dunkeln stattfinden, und der Abstieg musste zu Fuß erfolgen.

Speicher aufladen

Nach einer längeren Pause und dem Auffüllen seiner Energiespeicher startete Jonas gegen 18:40 Uhr in die fünfte Runde. Die Temperaturen waren inzwischen gesunken, und er konnte die Strecke mit mehr Ruhe und Freude bewältigen. „Ich wollte diese Runde genießen und möglichst viel Spaß dabei haben.“ Begleitet von einem wunderschönen Sonnenuntergang erreichte er den Gipfel und die vorletzte Gondel. Er war bereit für die letzte Herausforderung.

Sicherheit geht vor

Um 21:40 Uhr begann der Ehrwalder die sechste Runde, doch schon bald merkte er, dass sein Körper an die Grenzen stieß. „Ich habe meine Sportnahrung nicht mehr vertragen und mir wurde leicht übel. Das hat meine Moral und Motivation erschüttert.“ Kurz unterhalb der Wiener Neustädter Hütte entschied der 33-Jährige, nicht mehr bis zum Gipfel aufzusteigen. Ein paar Meter wollte er aber noch gehen. Beim Einstieg in den Stopselzieher-Steig traf er dann den finalen Entschluss, an dieser Stelle aufzuhören. „Das Risiko war einfach zu hoch. Ich habe mich auf einen Stein gesetzt und zufrieden ins Tal geblickt. Es war der richtige Moment, um aufzuhören.“

Nach der schweißtreibenden Herausforderung gönnt sich Jonas Fröscher nun ein paar Tage Zeit für Regeneration. © Fröscher

Beeindruckende Leistung

Nach über 19 Stunden auf den Beinen, 58,9 zurückgelegten Kilometern und 9557 erklommenen Höhenmetern stoppte Jonas die Aufzeichnung seiner Sportuhr. „Natürlich hatte ich mir die 11.111 Höhenmeter vorgenommen, aber ich bin mehr als zufrieden mit dem, was ich erreicht habe.“

Der Tag in Zahlen Zurückgelegte Distanz: 58,9 Kilometer Vertikale Höhenmeter: 9557 Zeit in Bewegung: 12:10 Stunden Durchschnittliche Herzfrequenz: 126 bpm Verbrauchte Kalorien: ca. 8000 Schweißverlust: ca. 9000 ml

Es sei klar, dass bei solch hohen Temperaturen die Leistung rapide abnehme. Im Vergleich zur ersten habe es sich bei der vierten Runde um gut 20 Prozent härter angefühlt. „Hätte ich das Projekt früher beenden sollen? Für mich kann ich es mit Nein beantworten, denn die Ausdauer, Kraft und mentale Stärke waren für das Geleistete ausreichend. Ich habe viel über meine Grenzen und über mich selbst gelernt.“

Fazit voller Erkenntnisse