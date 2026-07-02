Festivals und neue Singles
Freiluft-Freuden und Songs, die unter die Haut gehen: Das liefert Tirols Musikszene im Juli
Von 16. bis 18. Juli findet wieder das Bridge Beat Festival (l.) am Landestheater-Vorplatz in Innsbruck statt. Die Kufsteiner Liedermacherin Anja Thaler hat eine berührende Single veröffentlicht.
© Thomas Böhm, Mayra Wallraff
Große und kleinere Festivals, die auch heimischen Bands eine Bühne bieten, locken im Juli in die Stadt und aufs Land. Bei den Neuerscheinungen geht es in die Tiefe.
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