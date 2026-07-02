Wörgl wählte neuen Vize-Bürgermeister, Stadträtin und Aufsichtsrätin verlieren Posten

Die Sitzung des Gemeinderats in Wörgl am Mittwochabend brachte einige Personalentscheidungen: Hubert Aufschnaiter (ÖVP) wurde zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Auf Kosten von Elisabeth Werlberger, sie verliert ihr ÖVP-Mandat im Stadtrat. Erfahren hat sie das offensichtlich direkt in der Sitzung.