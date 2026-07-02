Frauen haben das Nachsehen

Wörgl wählte neuen Vize-Bürgermeister, Stadträtin und Aufsichtsrätin verlieren Posten

Mit 24 Tagesordnungspunkten war die Sitzung äußerst umfassend und dauerte mehr als fünf Stunden.
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Von Theresa Aigner

Die Sitzung des Gemeinderats in Wörgl am Mittwochabend brachte einige Personalentscheidungen: Hubert Aufschnaiter (ÖVP) wurde zum neuen Vizebürgermeister gewählt. Auf Kosten von Elisabeth Werlberger, sie verliert ihr ÖVP-Mandat im Stadtrat. Erfahren hat sie das offensichtlich direkt in der Sitzung.

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