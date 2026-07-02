Brennende Wadln, gefühlvolle Musik und ein köstliches Fest: Das ist los in Tirol

Die Hitzewelle ist endlich vorbei. Während die Temperaturen sinken, steigt die Motivation, am Wochenende etwas zu unternehmen. Musikalisch gibt es dabei in Tirol von Nostalgie mit Reinhard Fendrich über Pop in der Festung Kufstein bis hin zu Opernklängen in Innsbruck eine breite Auswahl. Wem der Sinn nach etwas Aktiverem steht, kann in Serfaus beim Bikeevent in die Pedale treten oder bei einem Marathon die Laufschuhe schnüren. Als süßer Abschluss winkt das Strudelfest in Seefeld.