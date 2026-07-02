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So geht es dem Tiroler
Feller freut sich auf seine Kitzbühel-Gondel und gibt „Rücken-Update“
Auch am Ball macht Manuel Feller eine gute Figur.
© GEPA pictures/ Matthias Trinkl
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