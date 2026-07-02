Für Konferenz abgehängt
Regenbogenfahne beim Landhaus im Pride-Monat wird zum „Fähnchen im Wind“
Sportlicher Protest: Gebi Mair posierte auf dem Großglockner mit der Regenbogenfahne.
© Gebi Mair
Nach einem Landtagsbeschluss im Jahr 2020 wird seit gut sechs Jahren die Regenbogenfahne im Pride-Monat Juni vor dem Landhaus aufgehängt. Für einen Empfang der Landeshauptleute wurde die Beflaggung kürzlich geändert. Das kritisiert Grünen-Klubobmann Gebi Mair und reagiert mit einer spontanen Bergsteiger-Aktion.
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