Regenbogenfahne beim Landhaus im Pride-Monat wird zum „Fähnchen im Wind“

Nach einem Landtagsbeschluss im Jahr 2020 wird seit gut sechs Jahren die Regenbogenfahne im Pride-Monat Juni vor dem Landhaus aufgehängt. Für einen Empfang der Landeshauptleute wurde die Beflaggung kürzlich geändert. Das kritisiert Grünen-Klubobmann Gebi Mair und reagiert mit einer spontanen Bergsteiger-Aktion.