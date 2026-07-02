Stefan Stillebacher neuer Landessprecher der UNOS: Ziel ist Listenplatz 2 bei NEOS

Die wirtschaftspolitische Teilorganisation der NEOS hat einen neuen Landessprecher. Der Telfer kündigt einen direkten Austausch mit Tirols Unternehmern an. Und denkt auch schon an die Landtagswahl.

Telfs – Der Telfer Stefan Stillebacher wurde kürzlich im Zuge der Landesversammlung von den Mitgliedern der wirtschaftspolitischen Teilorganisation der NEOS mit großer Mehrheit zum neuen Landessprecher der Tiroler UNOS gewählt. Er folgt auf Shari Kuen.

Mit Blick auf die Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr stellt Stillebacher klar den Anspruch auf Listenplatz 2: „Die Wirtschaft soll innerhalb der NEOS Tirol eine starke und hörbare Stimme erhalten. Der Mittelstand muss unbedingt gestärkt werden. Leistung muss sich lohnen.“