Wegen medizinischem Notfall

Auto prallte gegen Lkw im Gegenverkehr: Schwerer Unfall im Roppener Tunnel

Das Auto prallte gegen einen entgegenkommenden Lkw.
© Daniel Liebl

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