Wegen medizinischem Notfall

Auto prallte gegen Tunnelwand: Schwerer Verkehrsunfall im Roppener Tunnel

Das Auto prallte gegen die Seitenwand des Tunnels.
© Daniel Liebl

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