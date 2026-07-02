„Länger aufbleiben“: Van der Bellen bittet Eltern bei WM-Match ein Auge zuzudrücken

Bis tief in die Nacht Fernsehschauen ist nicht gerade gesund – das weiß auch Bundespräsident Alexander van der Bellen. Trotzdem richtet er sich in einem Video mit einer ungewöhnlichen Bitte an alle Eltern in Österreich: Zum WM-Spiel Spanien gegen Österreich sollten Kinder länger aufbleiben dürfen.

Wien – Bundespräsident Alexander Van der Bellen ist am Tag vor dem Fußball-WM-Schlager Österreichs im Sechzehntelfinale gegen Spanien mit einem besonderen Anliegen an alle Eltern herangetreten. Da das Spiel in Los Angeles stattfindet und aufgrund der Zeitverschiebung erst um 21.00 Uhr beginnt, habe er „eine Bitte im Namen Ihrer Kinder: Lassen Sie sie heute, also am Donnerstag, ein wenig länger aufbleiben“, meinte der 82-Jährige in einem Instagram-Video, umringt von Kindern.