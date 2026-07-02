Nach geglücktem Comeback: „Kommissar Rex“ erhält weitere Folgen

Das Comeback von „Kommissar Rex“ ist beim Fernsehpublikum in den vergangenen Monaten auf großes Interesse gestoßen. Wenig verwundern mag daher, dass nach den sechs Fällen in Spielfilmlänge sich noch weitere Episoden hinzugesellen werden. Der Kurier berichtete am Donnerstag, dass ORF und Sat.1 bald wieder drehen lassen. Dabei soll das zentrale Ermittlerteam rund um Maximilian Brückner als Kommissar Max Steiner bestehen bleiben. Der ORF bestätigte das auf APA-Anfrage.