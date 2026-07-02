ÖBB erhöhen Preise für Fahrkarten: Bis wann man noch günstiger fährt

Der anhaltende Kostendruck macht eine Anpassung der Ticketpreise notwendig, heißt es seitens der Österreichischen Bundesbahnen. Was sich ändert und was nicht.

Innsbruck – Die Österreichischen Bundesbahnen erhöhen die Preise für Standard-Tickets und jene der ÖBB-Vorteilscard mit Stichtag 13. Dezember. Die anhaltend hohen Energiepreise und der damit verbundene Kostendruck machen die Erhöhung der Ticketpreise um durchschnittlich 3,5 Prozent erforderlich, heißt es von Seiten der Verantwortlichen. Die Anpassung liege aber unter der Inflationsrate des Jahres 2025 und entspreche den Tarifanpassungen der Verkehrsverbünde Ost-Region (VOR) oder Steiermark (Verbund Linie).

Frühbucher- und Online-Vorteile bleiben bestehen

Das bewährte Preissystem bleibt unverändert: Je früher gebucht wird, desto günstiger wird die Reise. Wie sieht das in der Praxis aus? Wer von Kufstein nach Linz fährt, zahlt mit Vorteilscard am Tag der Abfahrt im Web/in der App für die 2. Klasse ab Mitte Dezember 33,00 Euro statt bisher 31,90 Euro. Für dieselbe Fahrt kostet das Ticket bei Kauf 15 Tage vor Abfahrt im Web/in der App 31,10 Euro.