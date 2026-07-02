Bei Übung kollabiert
Kameraden reanimierten Feuerwehrmann aus Grinzens: „Haben mir mein Leben geschenkt“
Glückliches Wiedersehen am Mittwoch: Der 34-Jährige Feuerwehrmann und die Menschen, die ihm im Juni das Leben gerettet haben.
© Rotes Kreuz IBK-Land
Bei der Probe für einen Leistungsbewerb erlitt kürzlich ein 34-jähriger Feuerwehrmann in Grinzens einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Seine Kameraden reagierten blitzschnell und begannen sofort mit der Herzdruckmassage – damit haben sie ihm das Leben gerettet.
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