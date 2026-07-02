Zug musste notbremsen
Mann stürzte auf Gleise: Einsatz am Hauptbahnhof Innsbruck
Der Verletzte wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
© Renate Perktold
Innsbruck – Gegen 17.30 Uhr gab es am Donnerstag einen Einsatz von Rettung und Polizei am Innsbrucker Hauptbahnhof. Wie Augenzeugen berichteten, war ein Mann ganz kurz vor der Einfahrt der S-Bahn in Richtung Telfs auf Bahnsteig 1 ins Gleisbett gestürzt. Der Lokführer dürfte geistesgegenwärtig reagiert und eine Notbremsung eingeleitet haben.
Der Verletzte wurde von den Einsatzkräften geborgen und abtransportiert. Der Bahnsteig musste vorübergehend gesperrt werden, die entsprechende S-Bahn fiel aus. „Weil die Verspätung zu groß geworden wäre“, entschuldigt sich ÖBB-Sprecher Christoph Gasser-Mair. Nach Abschluss des Einsatzes konnte der Bahnverkehr uneingeschränkt wieder fortgesetzt werden. (TT)