Mann stürzte auf Gleise: Einsatz am Hauptbahnhof Innsbruck

Innsbruck – Gegen 17.30 Uhr gab es am Donnerstag einen Einsatz von Rettung und Polizei am Innsbrucker Hauptbahnhof. Wie Augenzeugen berichteten, war ein Mann ganz kurz vor der Einfahrt der S-Bahn in Richtung Telfs auf Bahnsteig 1 ins Gleisbett gestürzt. Der Lokführer dürfte geistesgegenwärtig reagiert und eine Notbremsung eingeleitet haben.