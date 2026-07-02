22. Weber-Alm-Lauf: Sportliches Bergabenteuer findet heuer wieder statt

Am Samstag, 25. Juli, wird Thurn zum Treffpunkt für Bergsport-Begeisterte. Läufer, Radler, E-Biker und Wanderer können sich nach der Absage letztes Jahr auf ein sportliches Erlebnis beim Weber-Alm-Lauf freuen.

Thurn – Die beliebte Veranstaltung führt von der Thaler Brücke bis zur Weber Alm. Auf einer Strecke von rund fünf Kilometern sind 540 Höhenmeter zu bewältigen. Der Startschuss fällt um 11 Uhr an der Mautstation Zettersfeldstraße. Es gibt Klassen für Läufer, Radfahrer und E-Biker. Auch Wanderer sind herzlich eingeladen, die Strecke zu bezwingen. So findet jeder Bergsportler die passende Kategorie für sich.

Anmeldungen sind bis Donnerstag, 23. Juli, möglich. Interessierte können sich per SMS bei Bernhard Kurzthaler (0664 5931058) registrieren. Für Jugendliche und Erwachsene beträgt die Startgebühr 10 Euro. Kinder bis 14 Jahre starten kostenlos. Eine Nachmeldung direkt am Start kostet 12 Euro.