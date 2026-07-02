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Auch Konzert in Tirol fällt aus
„Tut mir unglaublich leid“: ESC-Sänger Cosmo muss Tour im Herbst absagen
Am 19. Juni hatte der Sänger einen Auftritt in Kufstein – und schwärmte von Tirol.
© Rita Falk
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