WM für ÖFB-Team zu Ende
Das Wunder blieb aus! Österreich gegen überragende Spanier chancenlos
Konrad Laimer und Co. mussten die Stärke Spaniens anerkennen.
© PATRICK T. FALLON
Österreich musste sich Spanien im WM-Sechzehntelfinale mit 0:3 geschlagen geben. Die Elf von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick zeigte eine kämpferisch starke Leistung, spielerisch waren die Spanier aber eine Klasse für sich.
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