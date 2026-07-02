Siegen oder fliegen
WM 2026 live! Schafft Österreich gegen Spanien das Wunder von Los Angeles?
Kapitän David Alaba und Co. müssen gegen Spanien über sich hinauswachsen.
© IMAGO/Scott Winters/Icon Sportswire
Österreichs Nationalteam hat heute die Chance auf eine Fußball-Sternstunde. Das ÖFB-Team geht in Los Angeles als klarer Außenseiter ins WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien. Mit uns seid ihr beim Match live dabei!
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