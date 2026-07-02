16 komplett verwahrloste Kinder in den USA aus Elternhaus gerettet

Überall lagen Fäkalien und Müll: Im US-Bundesstaat Ohio lebten 16 Kinder unter „bedauerlichen“ Bedingungen, hieß es in einer Pressekonferenz. Das Jüngste von ihnen ist erst ein Jahr alt. Die Eltern und Großeltern wurden festgenommen.

16 Kinder im Alter von einem Jahr bis 18 Jahren haben Behörden im US-Bundesstaat Ohio aus deren Elternhaus geholt – vier Erwachsene wurden unter dem Verdacht der Kindeswohlgefährdung festgenommen. Die Kinder hätten in dem Haus in Hamden im Bezirk Vinton unter „bedauerlichen“ Bedingungen gelebt und könnten teils nicht sprechen, hieß es auf einer Pressekonferenz am Donnerstag.

„Ein Großteil unseres Viehs wird unter besseren Bedingungen gehalten als die Kinder,“ sagte etwa Sheriff Ryan Cain vom Vinton County in einem Mitschnitt der Pressekonferenz. Es hätten überall Fäkalien und Müll herumgelegen.

Hätten wir noch weitere 24 Stunden gewartet, hätte es möglicherweise einen Todesfall gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher. Andy Wilson, Ohios Generalstaatsanwalt

„Hätten wir noch weitere 24 Stunden gewartet, hätte es möglicherweise einen Todesfall gegeben, da bin ich mir ziemlich sicher“, sagte Ohios Generalstaatsanwalt Andy Wilson bei der Pressekonferenz. Das Haus wurde demnach am Dienstag durchsucht. Warum die Behörden Verdacht geschöpft hatten, wurde nicht erklärt.

📽️ Video | 16 verwahrloste Kinder befreit

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16 Kinder auf 13 Quadratmetern

Polizei und Staatsanwaltschaft vermuten, dass die Kinder in dem Haus in den vergangenen vier Jahren in einem Raum von etwa 13 Quadratmetern lebten. „Ich konnte nicht in diesen Raum gehen, ich habe nur zur Tür hineingeschaut“, so Wilson. „Das war gestern, und ich kann den Geruch immer noch nicht aus der Nase bekommen.“

Die vier festgenommenen Erwachsenen sind Medienberichten zufolge die Eltern und Großeltern der Kinder. Es bestehe keine Gefahr für andere Kinder außerhalb dieser Familie, betonte William Archer, der Staatsanwalt von Vinton County. „Es handelt sich nicht um Menschenhandel, das ist ein innerfamiliärer Vorfall“, sagte er, ohne weitere Details bekannt zu geben.

Es handelt sich nicht um Menschenhandel, das ist ein innerfamiliärer Vorfall. William Archer, Staatsanwalt