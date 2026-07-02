Temperatur in New Yorker Central Park auf 14-Jahres-Hoch

Eine Hitzewelle hat Teile der USA erfasst und die Temperaturen im New Yorker Central Park erstmals seit 14 Jahren auf 100 Grad Fahrenheit - etwa 38 Grad Celsius - klettern lassen. Der Wert sei am Mittag gemessen worden, teilte der Nationale Wetterdienst am Donnerstag mit. Die gefühlte Temperatur habe etwa 41 Grad Celsius betragen. Auch am Freitag und Samstag wird mit extremen Temperaturen bis zu 40 Grad im Zentrum und Osten der USA gerechnet.

Experten zufolge leben in den von der Hitzewelle betroffenen Landesteilen mehr als 100 Millionen Menschen. Die extreme Hitze fällt mit den Jubiläumsfeierlichkeiten zum 250-jährigen Bestehen der USA und der Fußball-Weltmeisterschaft zusammen. In New York wurden Bibliotheken und andere öffentliche Einrichtungen zu Abkühlräumen erklärt. Im Freien sollen Sprühventilatoren vor der Hitze schützen und gesonderte Kühlstationen Abhilfe für all jene schaffen, die draußen arbeiten müssen.