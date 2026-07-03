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Kommentar
Bei Grenzkontrollen muss Recht gelten
Kommentarvon Christian Jentsch
Die immer wieder verlängerten Grenzkontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze widersprechen EU-Recht und sind kein Zeichen für eines starkes, geeintes Europa.
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