Ins Spital gebracht
Kollision mit Auto: Elfjähriger bei St. Ulrich am Pillersee schwer verletzt
Am Donnerstag gegen 17 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Gemeindestraße „Weißleiten“ in St. Ulrich am Pillersee in Richtung Fieberbrunn unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein Elfjähriger, der von einem Wanderweg kam, mit seinem Fahrrad die Straße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß.
Das Kind erlitt laut Polizei schwere Verletzungen am Unterarm. Der Bub wurde vom Notarzt versorgt und anschließend von der Rettung in das Krankenhaus St. Johann eingeliefert. (TT.com)