Kollision mit Auto: Elfjähriger bei St. Ulrich am Pillersee schwer verletzt

Am Donnerstag gegen 17 Uhr war ein 46-Jähriger mit seinem Auto auf der Gemeindestraße „Weißleiten“ in St. Ulrich am Pillersee in Richtung Fieberbrunn unterwegs. Zur selben Zeit wollte ein Elfjähriger, der von einem Wanderweg kam, mit seinem Fahrrad die Straße überqueren. Es kam zum Zusammenstoß.