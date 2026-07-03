Dusche wichtiger als Stoffmenge

Vorfall in Tiroler Naturschwimmbad: Burkini-Verbot ist „fachlich nicht argumentierbar“

Nach dem jüngsten Vorfall, bei dem eine Frau im Burkini des Wassers verwiesen wurde, hat das Bad nun ein entsprechendes Schild angebracht. Was „übliche Badebekleidung“ ist, wird aber nicht näher ausgeführt.
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Anna Schafferer

Von Anna Schafferer

In einem Naturschwimmbad im Außerfern wurde eine Frau im Burkini des Wassers verwiesen. Der Grund: Hygienevorschriften. Experten widersprechen der Argumentationslinie aber deutlich. Eine Geschichte über Phosphor und Vorurteil.

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