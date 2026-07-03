Eventsommer startet

Kitzbühel und die Stars: Stadion auch abseits des Tennisturniers gut gefüllt

Monika Gruber und Andreas Gabalier sorgen heuer im Sommer vier Mal für ausverkauftes Haus im Tennisstadion in Kitzbühel.
© IMAGO/Daniel Scharinger
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Kitzbühel verwandelt sich in eine Sommerbühne mit Kabarett, Musik und großen Stars. Am 3. Juli eröffnet Alex Kristan vor der Kulisse von Schloss Kaps ein Programm voller Highlights, das von Monika Gruber über Andreas Gabalier bis zu Pizzera & Jaus reicht.

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