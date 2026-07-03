Eventsommer startet
Kitzbühel und die Stars: Stadion auch abseits des Tennisturniers gut gefüllt
Monika Gruber und Andreas Gabalier sorgen heuer im Sommer vier Mal für ausverkauftes Haus im Tennisstadion in Kitzbühel.
© IMAGO/Daniel Scharinger
Kitzbühel verwandelt sich in eine Sommerbühne mit Kabarett, Musik und großen Stars. Am 3. Juli eröffnet Alex Kristan vor der Kulisse von Schloss Kaps ein Programm voller Highlights, das von Monika Gruber über Andreas Gabalier bis zu Pizzera & Jaus reicht.
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