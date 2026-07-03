Zuckerberg unzufrieden mit KI-Fortschritten und Konzernumbau bei Meta

Die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erwartet beschleunigt, sagte Zuckerberg auf einer Mitarbeiterversammlung. Zudem sei der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft.

Meta-Chef Mark Zuckerberg hat sich einer Tonaufnahme zufolge intern unzufrieden mit dem Fortschritt bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) geäußert. Die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in den vergangenen vier Monaten nicht wie erwartet beschleunigt, sagte Zuckerberg am Donnerstag auf einer Mitarbeiterversammlung laut der Aufnahme, die die Nachrichtenagentur Reuters anhören konnte.

Zudem sei der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft. Die Erwartungen an die neue Struktur hätten sich noch nicht erfüllt. Zuckerberg rechnet jedoch damit, dass sich die KI-Investitionen in den kommenden drei bis sechs Monaten stärker auszahlen werden. Meta wird in diesem Jahr voraussichtlich bis zu 145 Mrd. Dollar (127,20 Mrd. Euro) für KI-Infrastruktur ausgeben. Ein Konzernsprecher lehnte eine Stellungnahme ab.

Umstrittenes Überwachungsprogramm

Auf derselben Veranstaltung äußerte sich Technikchef Andrew Bosworth zu einem umstrittenen internen Überwachungsprogramm. Eine Überprüfung eines aktuellen Datensicherheitsvorfalls im Zusammenhang mit einer Software zur Erfassung von Mausbewegungen habe ergeben, dass keine Mitarbeiterdaten für das KI-Training verwendet worden seien.