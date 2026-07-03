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Nach WM-Aus gegen Spanien
Nächster Rücktritt? So sieht Kapitän Alaba seine Zukunft im ÖFB-Team
Bleibt Kapitän Alaba der verlängerte Arm von Teamchef Rangnick auf dem Platz?
© IMAGO/Mutsu Kawamori
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