Rückgänge bei Reisebüros
Ferienstart mit Handbremse: Urlauber trotzen Preisen und Krisen, doch viele bleiben daheim
6000 Euro muss eine durchschnittliche Familie aktuell für zwei Wochen Pauschalurlaub mit Flug budgetieren. Es waren auch schon 8000 bis 9000 Euro.
© iStockphoto
Nächsten Freitag beginnen die Schulferien. Viele Tiroler Familien verreisen trotz der hohen Preise und der anhaltenden Unsicherheit. Aber nicht wenige bleiben auch daheim. Die Reisebüros konnten heuer viele Zimmer und Flüge noch nicht verkaufen. Erstmals seit Jahren gibt es wieder Last-Minute-Angebote.
Kommentare