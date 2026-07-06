Getrübte Urlaubslust: Ferienstart mit angezogener Handbremse

Nächsten Freitag beginnen die Schulferien. Viele Tiroler Familien verreisen trotz der hohen Preise und der anhaltenden Unsicherheit. Aber nicht wenige bleiben auch daheim. Die Reisebüros konnten heuer viele Zimmer und Flüge noch nicht verkaufen. Erstmals seit Jahren gibt es wieder Last-Minute-Angebote.