Diebe ausgeforscht: 1100 Meter Kupferkabel von Innsbrucker Baustellen gestohlen

Von 31. Mai bis 26. Juni 2026 wurden auf Innsbrucker Baustellen insgesamt 1100 Meter Kupferkabel und Rohre gestohlen. Jetzt hat die Polizei zwei Österreicher als Tatverdächtige festgenommen. Dem 29-Jährigen und dem 37-Jährigen konnten elf Diebstähle nachgewiesen werden.