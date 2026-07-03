Katastrophe verhindert

Schulbus blieb auf Bahnübergang in Kitzbühel stehen: Zug musste Notbremsung einleiten

Vergangene Woche kam es auf der Hornkreuzung in Kitzbühel zu einem dramatischen Zwischenfall mit einem, mit Schülern vollbesetzten Bus.
© Harald Angerer
Harald Angerer

Von Harald Angerer

Ein Zwischenfall am Bahnübergang in Kitzbühel sorgt für Aufregung. Ein voll besetzter Schülerbus blieb trotz Rot-Signal auf den Gleisen stehen, sodass ein heranrollender Zug eine Notbremsung einleiten musste. Obwohl niemand verletzt wurde, sitzen der Schrecken und die Verunsicherung tief.

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