Schulbus blieb auf Bahnübergang in Kitzbühel stehen: Zug musste Notbremsung einleiten

Ein Zwischenfall am Bahnübergang in Kitzbühel sorgt für Aufregung. Ein voll besetzter Schülerbus blieb trotz Rot-Signal auf den Gleisen stehen, sodass ein heranrollender Zug eine Notbremsung einleiten musste. Obwohl niemand verletzt wurde, sitzen der Schrecken und die Verunsicherung tief.