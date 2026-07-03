Auszeichnungen vergeben
Ganzjähriger Tourismus beim Tiroler Tourismusforum im Visier
Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (r.), Tourismuslandesrat Mario Gerber (2.v.l.), Tirol Werbung-Geschäftsführerin Karin Seiler (3.v.r.) und Markus Hildmann von der Hypo Tirol Bank (l.) gratulierten Franz Tschiderer (3.v.l.) zum Tirol Touristica fürs Lebenswerk sowie Swarovski Kristallwelten-Geschäftsführer Stefan Isser (2.v.r.) zum erstmals verliehenen Tirol Touristica-Jubiläumspreis.
© Tirol Werbung/Die Fotografen
Beim mittlerweile 48. Tiroler Tourismusforum gab es Einblick in neue Strategien und mehr. Verliehen wurde auch wieder der Tirol Touristica Award.
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