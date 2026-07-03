Heiratsantrag in atemberaubender Höhe: Paar erklimmt ungesichert das Empire State Building

Spektakuläre Szenen in New York: Eine Frau und ein Mann klettern ohne jegliche Sicherung auf die Spitze des Empire State Building. In 440 Metern Höhe wird erst eine Friedensbotschaft enthüllt, dann geht der Mann vor seiner Partnerin auf die Knie. Genehmigt ist die Aktion nicht.

Sie sind ganz in Schwarz gekleidet, tragen Sturmhauben und sind nicht gesichert: Ein russisches Paar ist am Mittwoch auf die Spitze des weltberühmten Empire State Buildings in New York geklettert und hat dort in etwa 440 Metern Höhe ein Plakat mit einer Friedensbotschaft enthüllt. Doch das war nicht alles: Anschließend ging der Mann auf die Knie und machte seiner Partnerin einen Heiratsantrag, den diese offenbar annahm. Die gleichermaßen spektakuläre wie lebensgefährliche Aktion war nicht genehmigt. Die Polizei untersucht nun, wie die beiden mehrere Sicherheitskontrollen überwinden konnten.

Abenteurer-Paar aus Russland

Bei dem Paar handelt es sich um Angela Nikolau und Ivan Beerkus. Die beiden stammen aus Russland und leben laut eigenen Angaben in New York. Sie sorgten bereits in der Vergangenheit mit wagemutigen Kletter-Aktionen für Aufsehen. Auf Netflix erschien 2024 ein Dokumentarfilm („Skywalkers: Eine Liebesgeschichte“) über das abenteuerlustige Duo.

📽️ Video | Paar klettert ungesichert auf Empire State Building

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Die Aktion hatte nicht nur einen romantischen Hintergrund: Auf dem schwarzen Banner, das die beiden in der Höhe entrollten, stand in fetten weißen Buchstaben: „When the power of love beats the love of power the world knows peace“ (auf Deutsch etwa: Wenn die Macht der Liebe die Liebe zur Macht besiegt, dann weiß die Welt, was Frieden ist) – ein Zitat, das dem 1970 gestorbenen US-Musiker Jimi Hendrix zugeschrieben wird.

Ungläubige Gesichter: Arbeiter nahe des Empire State Buildings wurden Zeugen der spektakulären Aktion. © APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Paar festgenommen