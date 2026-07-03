Run auf Zahnmedizin

Wende beim Medizinstudium in Innsbruck: Ansturm aus Deutschland geht zurück

Anna Weber zeigt sich vor Testbeginn noch entspannt, in der Innsbrucker Messe füllen sich knapp vor neun Uhr dann die Plätze für den Aufnahmetest, der in ganz Österreich gleichzeitig stattfindet.
© Rita Falk
Brigitte Warenski

Von Brigitte Warenski

Der Trend zeigt nach oben: Wieder mehr junge Menschen wollen Arzt oder Ärztin werden, wie der bundesweite Aufnahmetest an den Medizinischen Universitäten am Freitag zeigte. In Innsbruck gibt es erstmals deutlich mehr BewerberInnen aus Österreich.

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