Run auf Zahnmedizin
Wende beim Medizinstudium in Innsbruck: Ansturm aus Deutschland geht zurück
Anna Weber zeigt sich vor Testbeginn noch entspannt, in der Innsbrucker Messe füllen sich knapp vor neun Uhr dann die Plätze für den Aufnahmetest, der in ganz Österreich gleichzeitig stattfindet.
© Rita Falk
Der Trend zeigt nach oben: Wieder mehr junge Menschen wollen Arzt oder Ärztin werden, wie der bundesweite Aufnahmetest an den Medizinischen Universitäten am Freitag zeigte. In Innsbruck gibt es erstmals deutlich mehr BewerberInnen aus Österreich.
Kommentare