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Taylor Swift heiratet Travis Kelce: Alles, was jetzt über die Hochzeit bekannt ist
1000 Gäste, Sperrzonen in Manhattan, strenge Sicherheitsvorkehrungen, Black-Tie-Dresscode und Gerüchte um eine heimliche Trauung: Taylor Swift und Travis Kelce feiern ihre Hochzeit.
© GREGORY SHAMUS
Die „Königliche Hochzeit“ Amerikas findet genau jetzt statt: Pop-Ikone Taylor Swift (36) und NFL-Star Travis Kelce (36) feiern eine große Hochzeitsparty. Während Manhattan teilweise zur Sperrzone wird, dringen neue Details ans Tageslicht: Über Deko, Sicherheit und eine besondere Formsache.
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