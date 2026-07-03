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Taylor Swift heiratet Travis Kelce: Was jetzt über die Hochzeit bekannt ist
1000 Gäste, Sperrzonen in Manhattan, strenge Sicherheitsvorkehrungen, Black-Tie-Dresscode und Gerüchte um eine heimliche Trauung: Taylor Swift und Travis Kelce feiern ihre Hochzeit.
© GREGORY SHAMUS
Taylor Swift und Travis Kelce machen New York zur Bühne ihrer Liebe: Im Madison Square Garden steigt die große Hochzeitsparty des Popstars und des Footballers. Während Manhattan teilweise zur Sperrzone wird, dringen neue Details ans Tageslicht: Über Deko, Sicherheit und eine besondere Formsache.
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