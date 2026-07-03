Antiker Reisewagen: Imster Schüler bauen Modell für Via Claudia-Radstaffel

Die Schüler der Sport-Mittelschule Imst haben einen besonderen Prototyp enthüllt: einen Aufbau für einen Radanhänger, der wie ein römischer Reisewagen gestaltet ist. Dieses Modell soll ab 2027 die Radstaffel der Via Claudia Augusta begleiten und gleichzeitig andere Mittelschulen entlang der historischen Route zu ähnlichen Projekten anregen.

Imst – Der Prototyp entstand in den letzten Schultagen. Er besitzt eine stabile Holz-Unterkonstruktion. Diese ist mit bedrucktem Stoff überzogen. Die Schüler nutzten dafür die bewährte Linol-Druck-Technik. Das verwendete Holz war zuvor am Imster Frauenbrunnen eingesetzt. Es wurde für den Wagen wiederverwertet.

Der Aufbau wird Teil der Radstaffel Via Claudia Augusta im Jahr 2027 sein. Dort begleitet er die Strecke von Nassereith bis Schönwies. Die jährliche Radstaffel führt über 1000 Kilometer von der Donau bis nach Altino bei Venedig. Sie durchquert dabei 170 Gemeinden. Seit zwei Jahren setzt die Staffel auf Nachhaltigkeit. Begleitfahrzeuge sind E-Bikes mit Radanhänger statt Autos.